ورصدت مقاطع فيديو، منتشرة على المواقع الاجتماعية، الفيضانات القوية وهي تجتاح الأزقة الضيقة ومنازل السكان في سكاليتا زانكليا.

وعبر سكان المنطقة عن غضبهم من المسؤولين، قائلين إن البنية التحتية في سكاليتا زانكليا ليست مستعدة لهذا النوع من الفيضانات.

وأشاروا إلى أن "الفيضان الرهيب الذي ضرب المنطقة في عام 2009 لم يعلمنا شيئا".

وذكر خبراء أن العواصف العنيفة أدت إلى موجة من الفيضانات على ساحل صقلية الشرقية، مشيرين إلى أن منطقة ميسينا هي حاليا الأكثر تضررا.

وسكاليتا زانكليا هي منطقة في مدينة ميسينا الحضرية في جزيرة صقلية، وتقع على بعد 180 كيلومترا من باليرمو.