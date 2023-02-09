قالت وسائل الإعلام الرسمية بكوريا الشمالية اليوم الخميس إن "كيم جو-إيه"، الابنة الثانية لزعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ-أون" حضرت عرضا عسكريا أقيم مساء يوم الأربعاء في ميدان "كيم إيل-سونغ" في بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري الشمالي.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "كيم جونغ-أون" وصل إلى الميدان مع "ابنته المحبوبة والسيدة ري سول-جو".
وفي صورة نشرتها وكالة الأنباء، وصلت "كيم جو-إيه"، التي ارتدت معطفا أسود وقبعة سوداء، إلى الميدان وهي تمسك بيد والدها الزعيم "كيم"، فيما كانت الزوجة "ري سول-جو" على بعد خطوة واحدة ورائهما.
وصفقت "كيم جو-إيه" وهي تشاهد "كيم جونغ-أون" يتلقى الزهور من الأطفال. وبعد ذلك، شاهدت العرض العسكري في مقاعد كبار الشخصيات مع والدتها "ري سول-جو" والمسؤولين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن سكرتير الحزب للشؤون التنظيمية "جو يونغ-وون" وأمناء اللجنة المركزية للحزب "ري إيل-هوان" و"كيم جيه-ريونغ" و"جون هيون-تشول" جلسوا في مقاعد كبار الشخصيات مع ابنة "كيم" المحترمة.
"المحترمة" و"الكريمة" و"المحبوبة"
جدير بالذكر أن وكالة الأنباء الكورية الشمالية استخدمت 3 تعبيرات لوصف ابنة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جو-إيه"، الأمر الذي يظهر أن مكانة "كيم جو-إيه" ترتفع:
- في نوفمبر من العام الماضي، وعندما قدمت "كيم جو-إيه" لأول مرة، وصفت ابنة الزعيم بأنها "الابنة المحبوبة".
- في تقرير قدمت فيه وكالة الأنباء "كيم جو-إيه" للمرة الثانية، وصفتها بـ"الابنة الكريمة".
- في تقرير بشأن حدث يوم 7 فبراير، وصفتها الوكالة بأنها "الابنة المحترمة".
ظهور مستمر للابنة المحترمة
يشار إلى أن "كيم جو-إيه" ظهرت علنا حتى الآن 4 مرات:
- ظهرت "كيم حو-إيه" لأول مرة في اختبار إطلاق صاروخ "هواسونغ-17" الباليستي العابر للقارات في يوم 18 نوفمبر من العام الماضي.
- ورافقت والدها للقاء علماء عسكريين لتطوير وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في يوم 26 نوفمبر.
- كما ظهرت في مأدبة للاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري في يوم 7 فبراير.
- يعد حضورها للعرض العسكري أمس الأربعاء هو ظهورها العلني الرابع.
وفي يوم 1 يناير، أفاد التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي بنتائج الاجتماع العام للجنة المركزية للحزب، وكشف عن صور "كيم جو-إيه" عندما رافقت والدها أثناء تفقد الصاروخ الباليستي قصير المدى من طراز KN-23.
وقالت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية إنه من السابق لأوانه الحديث عن خلافتها لوالدها، لكنها ستراقب الوضع عن كثب تاركة كافة الاحتمالات مفتوحة.