وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن السلطات الصحية نقلت الرضّع، الذين تم العثور عليهم بمفردهم تحت الأنقاض، إلى العاصمة أنقرة.

وأضافت أنه جرى استخدام طائرة الرئيس رجب طيب أردوغان لنقل 16 رضيعا من كهرمان مرعش إلى العاصمة التركية، في ظروف آمنة.

وجرى وضع الطائرة الرئاسية رهن إشارة المسؤولين الصحيين لاستخدامها في الأنشطة المتعلقة بالزلزال، بما في ذلك نقل الفرق الطبية والمساعدات إلى المناطق المنكوبة، إلى جانب نقل المصابين بجروح خطيرة إلى أنقرة لتلقي العلاجات الضرورية.

وهبطت الطائرة التي نقلت الرضع، الذين تتراوح أعمارهم بين شهر وسنة، في مطار إيسينبوغا، وذلك تحت إشراف وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد هبوط الطائرة، نقل الرضع إلى مستشفى إتليك للخضوع للإشراف الطبي.

وأظهرت صور متداولة على المواقع الاجتماعية الرضع في أحضان عناصر الإنقاذ على متن الطائرة، ملفوفين في بطانيات، في وقت تعاني فيه تركيا من موجة برد شديدة.

وحسب تقارير إعلامية، فإنه ستتم رعاية هؤلاء الرضع، الذين يُعتقد أنهم لم يصابوا بأذى، في منظمة الأطفال التابعة لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية.

وذكرت وزير الأسرة والخدمات الاجتماعية، ديريا يانيك، في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر: "صحة الأطفال جيدة جدا. بعد المراقبة الأولية، سيتم الاعتناء بهم في مؤسساتنا".