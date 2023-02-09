وأوضح معهد دراسات الحرب أن وتيرة العمليات الروسية على طول خط المواجهة ستاسوفا-كرامينا في غرب لوغانسك "زادت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي".

ونقلا عن مصادر روسية، قال مركز الأبحاث إن التقارير تزعم أن القوات الروسية تهاجم الخطوط الدفاعية الأوكرانية وتحرز تقدما على طول الحدود بين مقاطعتي خاركيف ولوغانسك، ولا سيما شمال غرب سفاتوفا بالقرب من كوبيانسك وغرب كرامينا، كما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وتشير التقارير إلى أن القوات الروسية تكاد تصل إلى تخوم تروسكا ويبدو أنها ستتقدم باتجاه مدينة ليمان الاستراتيجية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، زعمت أوكرانيا أن القوات الروسية حشدت قوات إضافية في إقليم دونباس لشن هجوم متوقع في الأسابيع المقبلة، ربما يستهدف المناطق التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية في مقاطعة لوغانسك.

وفي الأثناء تواصل القوات الروسية اندفاعها في مقاطعة دونيتسك، وتحديدا في محيط باخموت، حيث تتقدم بطرقة "القضم التدريجي" في المنطقة وداخل المدينة المحصنة، حيث تخوض قتال شوارع في المناطق الشرقية من المدينة، بينما تقترب من قطع الطريق الواصل بين باخموت وسلافيانسك.

وتتقدم قوات روسية أخرى من 3 اتجاهات نحو مدينة سيفرسك إلى الشمال من باخموت، فيما تتقدم قوات أخرى لاستكمال حصار مدينة أوغليدار وسط مقاطعة دونيتسك.

وبحسب معهد دراسات الحرب، فإن أبرز النقاط الرئيسية في التقرير الأخير: