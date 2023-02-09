وقالت سفارة موسكو في لندن في بيان نقلته وكالات أنباء روسية إن "روسيا ستجد ردا على أي خطوات غير ودية يتخذها الجانب البريطاني".

وأضافت أن لندن ستتحمل مسؤولية "+الحصاد الدموي+ لجولة التصعيد المقبلة وما يترتب على ذلك من تداعيات عسكرية وسياسية على القارة الأوروبية والعالم بأسره".

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء لندن حيث حض حلفاءه على تزويد بلاده بطائرات مقاتلة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه لا يستبعد شيئا فيما يتعلق بالمساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وقال سوناك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع زيلينسكي إن مسألة تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة كانت "جزءا من النقاشات".