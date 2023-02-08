ورصد مقطع فيديو، نشره موقع "تي آر تي" التركي الحكومي، كيف تسبب الزلزال القوي في اعوجاج السكك الحديدية في المسار الرابط بين كهرمان مرعش وغازي عنتاب.

وتحولت سكة القطار إلى ما يشبه تقاطع حرف "S".

وقال المصدر إن الالتواء جعل "السكة غير صالحة لمرور القطارات فوقها"، مضيفا أن فريقا من الخبراء سيجري تقييما لحالتها.

وأوضح متابعون أن ما حدث للسكة الحديدية يشير إلى مدى قوة الزلزال، الذي ضرب تركيا، وما أحدثه في قشرة الأرض العلوية.

وأدى الزلزال إلى مقتل أكثر من 11 ألف شخص في تركيا وسوريا.