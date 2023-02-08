ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الأربعاء، عدة صور من الحدث للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع ابنته وزوجته ري سول جو.

وفي كلمة ألقاها في مأدبة يوم الثلاثاء عقب زيارته، أشاد "كيم" بالجيش الشعبي الكوري باعتباره "أقوى القوات في العالم"، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ولم يسلم أي رسالة تستهدف كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة.

وتأتي الزيارة وسط احتمال أن تنظم كوريا الشمالية عرضا عسكريا ليليا يوم الأربعاء بمناسبة الذكرى السنوية.

الجدير بالذكر أن ابنة الزعيم الكوري الشمالي كشف عن ابنته الثانية، "جو-إيه"، للعالم الخارجي في نوفمبر 2022، حيث نشرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية صورا تظهرهما وهما يحضران تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هواسونغ -17".