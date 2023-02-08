وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في بيان "عملية البيع المقترحة ستحسّن أهداف بولندا العسكرية المتمثلة في تحديث القدرة مع زيادة تعزيز التشغيل البيني مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين".

وأضافت أن "بولندا تعتزم استخدام هذه المعدات والأجهزة الدفاعية لتحديث قواتها المسلحة وتوسيع قدرتها على تعزيز دفاعها عن أراضيها وردع التهديدات الإقليمية".

تؤدي راجمات هيمارس دورا رئيسيا في حرب أوكرانيا، فهي تتيح لقوات كييف تنفيذ ضربات دقيقة على مستودعات إمداد ومواقع روسية أخرى.

يأتي الإعلان عن بيع راجمات الصواريخ إلى بولندا التي تشترك في حدود طويلة مع أوكرانيا، بعد نحو عام من بدء العمليات العسكرية الروسية.

وافقت وزارة الخارجية على عملية البيع المحتملة، وقدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الثلاثاء الإخطار المطلوب إلى الكونغرس الذي سينظر في الموافقة على الصفقة.