وقال الوزراء في البيان إنه سيتم أيضًا توفير "الدعم اللوجستي والتدريب المطلوبين للدبابات، وهي سلف ليوبارد 2 الأكثر تقدمًا والتي وعدت أيضا دول غربية بمنح عدد منها إلى كييف.

ويأتي هذا الإعلان فيما قام وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بزيارة مفاجئة لكييف بعد أسبوعين من موافقة برلين على إرسال دبابات ليوبارد الألمانية الصنع إلى أوكرانيا لمواجهة القوات الروسية.

وهذه التعهدات جزء من "مبادرة ليوبارد الجديدة" بين ألمانيا وهولندا والدنمارك لدعم أوكرانيا.

وقال الشركاء الثلاثة إن مبادرة الدبابات "تكمّل الجهود الجارية لدعم أوكرانيا بدبابات قتال رئيسية من طراز ليوبارد 2"، مضيفين أن بلجيكا أبدت أيضًا "اهتمامًا مبدئيا" بالانضمام إلى المبادرة.

وقالت وزارتا الاقتصاد والدفاع الألمانيتان، في بيان، إن برلين أعطت إجمالاً الضوء الأخضر لمنح أوكرانيا 178 دبابة ليوبارد 1 إيه 5.

وأوضحتا أن العدد النهائي "سيعتمد على أعمال الإصلاح المطلوبة".

ووافقت برلين، الشهر الماضي، على إرسال 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2 إيه 6" إلى أوكرانيا من مخزونها العسكري، ومنحت الضوء الأخضر للحلفاء لإعادة تصدير دبابات قتالية ألمانية الصنع إلى أوكرانيا.

جاء القرار بعد أسابيع من المحادثات المشحونة بين الحلفاء الغربيين بشأن تسليم الدبابات إلى أوكرانيا.

إلا أن العروض الملموسة لتزويد الدبابات من دول أخرى ما تزال قليلة ومتباعدة.

في هذا الإطار، تعهدت بولندا بتقديم 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2 إيه 4" وسترسل كندا أربع دبابات، بينما أشارت النروج وفنلندا وإسبانيا والبرتغال أيضًا إلى أنها ستشارك لكنها لم تعلن أرقاما محددة.

وقال بيستوريوس في مقابلة أجراها في كييف مع تلفزيون "فيلت تي في" الألماني "لقد جاءت المساعدة من ألمانيا بسرعة نسبيًا، ونحن ننتظر الآن دبابات ليوبارد 2 إيه 4 التي وعد بها الشركاء والحلفاء. كل شيء يشير إلى أن ذلك سيحدث في الوقت المناسب ونأمل ذلك بشدة".

وأضاف أنه "أعجب" بالعسكريين الأوكرانيين الذين التقاهم خلال زيارته إلى كييف، مشيرا إلى أنهم "يغادرون الآن إلى ألمانيا للتدريب على قيادة ليوبارد 2 لبضعة أسابيع".