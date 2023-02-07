وفرنا أكثر من 50 ألف سرير للمتضررين من الزلزال.

كل أجهزة الدولة وضعت نفسها في أقصى درجات الاستنفا ر.

ر. نقوم بتوفير الطائرات اللازمة لنقل المصابين من المناطق المتضررة.

الأمر العاجل حاليا هو ضمان إيواء المنكوبين .

. وصلتنا ساعدات من 36 دولة.

أرقام الضحايا ترتفع:

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن ارتفاع حصيلة الزلزال إلى 4544 قتيلا و26 ألفا و725 جريحا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر الذي أودى بحياة الآلاف في تركيا وسوريا قد يصل إلى 23 مليون.

وتسبب الزلزال، الذي تبعته عدة هزات ارتدادية قوية، بمقتل أكثر من 5 آلاف شخص في تركيا وسوريا وبإصابة وتشريد الآلاف في ظلّ برد قارس، لكن الحصيلة لا تزال أولية.

في سوريا: