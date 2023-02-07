خلال مؤتمر صحفي قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو:
- وفرنا أكثر من 50 ألف سرير للمتضررين من الزلزال.
- كل أجهزة الدولة وضعت نفسها في أقصى درجات الاستنفار.
- نقوم بتوفير الطائرات اللازمة لنقل المصابين من المناطق المتضررة.
- الأمر العاجل حاليا هو ضمان إيواء المنكوبين.
- وصلتنا ساعدات من 36 دولة.
أرقام الضحايا ترتفع:
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن ارتفاع حصيلة الزلزال إلى 4544 قتيلا و26 ألفا و725 جريحا.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر الذي أودى بحياة الآلاف في تركيا وسوريا قد يصل إلى 23 مليون.
وتسبب الزلزال، الذي تبعته عدة هزات ارتدادية قوية، بمقتل أكثر من 5 آلاف شخص في تركيا وسوريا وبإصابة وتشريد الآلاف في ظلّ برد قارس، لكن الحصيلة لا تزال أولية.
في سوريا:
- أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 2082.
- أصيب نحو 2000 شخص على الأقل، وتضررت نتيجة الزلزال 72 مدينة وبلدة وقرية وسط وشمال غرب وغرب سوريا.
- ذكر المرصد السوري أن أكثر من 1620 شخصا قتلوا من جراء الزلزال الذي ضرب شمال وغرب سوريا، وحذرت مصادر في الشمال السوري، من أن الوقت ينفد لإنقاذ مئات العائلات التي لا تزال محاصرة تحت الأنقاض.