أقدمت عدد من الدول العربية، على تقديم المساعدات لمواجهة آثار كارثة الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا، وأدى إلى وقوع أكثر من 3000 قتيل وآلاف الجرحى وتدمير مئات المباني فوق رؤوس قاطنيها.