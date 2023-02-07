أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة طوارئ في المناطق المنكوبة من جراء الزلزال لمدة ثلاثة أشهر، لافتا إلى تخصيص خمسة مليارات دولار كخطوة أولى لاسترجاع الخدمات الأساسية سريعا في المناطق المتضررة.