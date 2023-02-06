قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد ارتفع إلى 1541 قتيلا و9700 جريح.
وخلال مؤتمر صحفي عقده أوقطاي في أنقرة قال:
- هناك صعوبات في إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة.
- سجلنا حتى الآن أكثر من 9700 إصابة جراء الزلزال.
- لا مخاطر من انهيار السدود جراء الزلزال.
- ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 1541.
- الملاحة الجوية عادت إلى كل المطارات التركية باستثناء مطار أنطاكيا.
وأسفر زلزال مدمر بشدة 7.8 درجات، في جنوب تركيا، صباح الاثنين، عن مقتل ما يزيد عن ألف شخص في البلاد ومئات الآخرين في سوريا المجاورة، بحسب ما أكده مسؤولون، وسط توقعات بأميركية بأن يتخطى حجم الخسائر الناجمة عن الكارثة مليار دولار.
وأظهرت الصور دمارا واسعا، فيما هرعت فرق الإنقاذ إلى أنقاض المباني، لأجل إخراج ناجين يرجح أنهم عالقون تحت الأنقاض.
والزلزال الذي وقع في منطقة كهرمان مرعش، على مقربة من الحدود مع سوريا، جرى استشعاره في دول كلبنان والأردن ومصر وإسرائيل، في حين تضررت مناطق بشدة من الكارثة.
وعقب الزلزال الأول، تم تسجيل هزة أرضية أخرى جديدة بشدة 7.5 درجات، بعد ظهر الاثنين، شمال شرقي تركيا.
وعلى غرار ما هو معتاد في مثل هذه الكوارث، تعرضت المنطقة لسلسلة من الهزات الارتدادية الأخرى، في حين جرى تسجيل أكبر الخسائر في جنوب تركيا ووسط سوريا.
ماذا نعرف حتى الآن؟
- مقتل 1121 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 7 آلاف في تركيا لوحدة، بحسب وكالة إدارة الكوارث ف البلاد.
- في سوريا، جرى تأكيد مقتل 371 شخص، وإصابة 1089، في كل من اللاذقية وحماة وحلب وطرطوس.
- وفي المناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة في سوريا، تم الإعلان عن مقتل 380 شخص بسبب الزلزال، في حين أصيب نحو ألف.
- المئات من السوريين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض وسط جهود حثيثة لأجل إخراجهم.
- الزلزال هو الأشد الذي تسجله المنطقة منذ عقود.
- هذه المنطقة تقع على حزام يجعلها أكثر عرضة للزلازل، بحسب خبراء.