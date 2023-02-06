وتتكالب الخسائر على الدول المتضررة، ما بين خسائر بشرية، تصل أحيانا لمقتل وإصابة مئات الآلاف في الزلزال الواحد، وانهيار البنية التحتية.

ويزيد الأمر دمارا إذا ما تسبّب في حدوث موجات مد مرتفعة داخل البحار والمحيطات (تسونامي)؛ ما تتبعه فيضانات تبتلع بدورها أعدادا هائلة من البشر والمباني والمحاصيل الزراعية.

وسجّل زلزال كهرمان مرعش 7.9 درجة على مقياس ريختر، ويرصد موقع "سكاي نيوز عربية" أمثلة لأشهر الزلازل و أقساها في العالم، التي سجّلت ما بين 7- 9 درجات على مقياس ريختر، وخلفت نتائج تدميرية خلال الـ100 عام الأخيرة.

زلزال تشيلي 1960

الخسائر البشرية: 6.000 قتيل

القوة: 9.5 ريختر

نتائج أخرى: موجات تسونامي ضخمة

زلزال ألاسكا العظيم 1964

الخسائر البشرية: 130

القوة: 9.3

نتائج أخرى: موجات تسونامي وهزات ارتدادية

زلزال سومطرة في إندونيسيا 2004

الخسائر البشرية: 226 ألف شخص ومليون مشرد

القوة: 9.1

نتائج أخرى: موجات تسونامي ضخمة ضربت 14 دولة

زلزال اليابان 2011

الخسائر البشرية: 15 ألف قتيل

القوة: 9.0

نتائج أخرى: 50 هزة ارتدادية

قدّر البعض قوة الزلزال بثمانية أضعاف قوة القنبلة التي سقطت على هيروشيما

زلزال كامتشاتكا في روسيا 1952

لم يسجل خسائر بشرية

القوة: 9.0

نتائج أخرى: هزات ارتدادية وموجات تسونامي وصلت للولايات المتحدة

زلزال مولي في تشيلي 2010

الخسائر البشرية: 600 قتيل

القوة: 8.8

نتائج أخرى: 100 ألف مشرد وموجات تسونامي عاتية تسبّبت في تدمير عشرات القرى

زلزال الإكوادور وكولومبيا 1906

الخسائر البشرية: 1500 قتيل

القوة: 8.8

نتائج أخرى: موجات تسونامي على طول ساحل أميركا الوسطى

زلزال التبت 1950

الخسائر البشرية: 780 قتيلا

القوة: 8.6

نتائج أخرى: انهيارات أرضية ضخمة وتشققات كبيرة

زلزال تركيا 1939

الخسائر البشرية: 30 ألف شخص.

القوة: 7.8

زلزال إسطنبول بتركيا 1999

الخسائر البشرية: 17 ألف قتيل

القوة: 7.6

نتائج أخرى: تشريد مئات الآلاف، وانهيار عشرات الآلاف من المباني، وتحوّل مدينة أزميد إلى منطقة منكوبة.

يُضاف لما سبق زلازل ضربت الكثير من البلدان، على مقياس درجات أقل، لكن خلفت تدميرا واسعا، منها في الشرق الأوسط زلزال مصر عام 1992، بدرجة 5.8، تسبب في وفاة 545 شخصا وتدمير مئات المباني.