وأضافت السلطات التركية أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات وكان مركزه منطقة البستان في إقليم كهرمان مرعش.

وجرى استشعار هزات أرضية في عدد من الدول المجاورة لتركيا، صباح يوم الاثنين، مثل لبنان والأردن ومصر، في حين تأثرت سوريا بشدة وسقط فيها مئات القتلى، حسب تقديرات أولية.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قويا بشدة 7.5 ضرب تركيا يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يتزايد عدد الضحايا، نظرا لاستمرار جهود البحث عن الضحايا والناجين.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على بعد 67 كيلومترا إلى الشمال والشمال الشرقي من كهرمان مرعش في تركيا على عمق كيلومترين.

زلزال يضرب دمشق

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن زلزالا ضرب العاصمة السورية دمشق وعدد من المحافظات السورية، يوم الاثنين.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن حصيلة ضحايا الزلزال في جنوب تركيا وسوريا المجاورة تخطى 1300 شخص.

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إصابة 5385 شخص في الزلزال الأشد الذي يضرب تركيا منذ عقود.

إيقاف مصفاة بانياس السورية بسبب الزلزال

في غضون ذلك، قالت وكالة الأنباء السورية نقلا عن وزارة النفط، يوم الاثنين، إن السلطات أوقفت العمل في مصفاة بانياس النفطية لمدة 48 ساعة لمعالجة أضرار لحقت بها جراء الزلزال الذي ضرب البلاد.

هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان العراق

قالت شبكة الإعلام العراقي، يوم الاثنين، إن سكانا في الموصل ودهوك وأربيل شعروا بهزة أرضية خفيفة.

جاء ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية إن سكان العاصمة دمشق شعروا بزلزال جديد.