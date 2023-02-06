لا تعد الزلازل والهزات الأرضية ظواهر نادرة الحدوث في تركيا، حيث تشير أرقام هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في البلاد إلى وقوع أكثر من 33 ألف زلزال في عام 2020 وحده، بينها 322 بقوة تزيد عن 4 درجات على مقياس ريختر.