والحالتان لأختين سافرتا في يناير إلى مالاوي حيث أودى تفشي الكوليرا منذ العام الماضي بحياة أكثر من ألف شخص اعتبارا من يناير، وهو أعلى رقم تسجله البلاد.

وأفادت وزارة الصحة في بيان "ظهرت الأعراض على المريضتين لدى عودتهما إلى جوهانسبرغ".

وأوضحت "نُقل مخالط (من أفراد الأسرة) لإحدى المريضتين إلى المستشفى في الرابع من فبراير مصابا بإسهال وجفاف، واعتُبر حالة كوليرا محتملة"، مضيفة أن نتائج الاختبارات المعملية لم تُعلن بعد.

والكوليرا مرض معد يتسبب في الإصابة بإسهال حاد يمكن أن يكون مميتا إذا تُرك دون علاج.

وينتشر المرض بشكل رئيسي عن طريق الطعام والماء الملوثين.

وبحسب وزارة الصحة فإن الكوليرا ليست من الأمراض المتوطنة في جنوب إفريقيا، حيث كان آخر تفش للمرض في 2008-2009 عندما سجلت نحو 12 ألف إصابة بعد تفشيه في زيمبابوي المجاورة مما أدى إلى زيادة الحالات القادمة من الخارج وانتقالها محليا لاحقا.