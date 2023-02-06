فرضت أوروبا حظرا يوم الأحد على واردات وقود الديزل الروسي ومنتجات النفط المكررة الأخرى، مما يقلل الاعتماد على الطاقة في موسكو، وسعيا إلى زيادة عرقلة أرباح الكرملين من الوقود الأحفوري كعقوبة على موسكو لعمليتها العسكرية في أوكرانيا.