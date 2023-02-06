وقال وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، في مؤتمر صحفي في كييف، إن أوكرانيا تلقت بالفعل كل شيء من "قائمة الرغبات التي تقدمت بها سابقا"، باستثناء الطائرات.

وأضاف: "ستكون هناك طائرات أيضا. والسؤال هو بالضبط أي نوع من الطائرات... يمكنك القول إن هذه المهمة قد اكتملت بالفعل".

حتى الآن، حصلت أوكرانيا على دعم دول البلطيق وبولندا في سعيها للحصول على طائرات غربية مقاتلة. لكن العديد من القادة الغربيين أعربوا عن قلقهم من أن يستفز تزويد أوكرانيا بالطائرات الكرملين ويجر بلادهم إلى عمق الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وأحدث دمارا هائلا.

وذكر ريزنيكوف للصحفيين: "لن تصل كل الأسلحة الغربية بحلول ذلك الوقت (ذكرى بدء العملية العسكرية الروسية الموافق لـ24 فبراير) لكننا لدينا الموارد والاحتياطيات للمساعدة في استقرار الهجوم واستدامته".

منذ بدء الحرب، رفض القادة الغربيون بعض طلبات أوكرانيا، مثل الصواريخ طويلة المدى والدبابات، لكنهم وافقوا لاحقا. والطائرات الحربية أحدث مثال على ذلك.

ونقلت أوكرانيا طائراتها الحربية وأخفت أصول دفاعها الجوي، مما أعاق جهود موسكو للسيطرة الكاملة على الأجواء. وبعد تكبده خسائر مبكرة، تجنب سلاح الجو الروسي المغامرة في عمق المجال الجوي الأوكراني وركز في الغالب على دعم خط المواجهة القريب.

الدبابات الألمانية الصنع في طريقها إلى أوكرانيا

وقال ريزنيكوف إن قواته ستبدأ التدريب على دبابات ليوبارد في أوروبا يوم الاثنين قبل تسليمها إلى أوكرانيا. حتى الآن، أعلنت كندا وبولندا وألمانيا وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة أنها ستزود أوكرانيا بالدبابات.

قال الكرملين إن إمداد الدول الغربية بمزيد من الأسلحة المتطورة والمتطورة لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، واتهم الناتو بالضلوع المباشر في الحرب.

تواصل الاشتباكات

في غضون ذلك، تواصلت الاشتباكات العنيفة في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، وهي واحدة من أربع مناطق ضمتها روسيا بشكل غير قانوني العام الماضي على الرغم من عدم سيطرة قواتها بشكل كامل على المنطقة.

وقال حاكم دونيتسك بافلو كيريلينكو إن خمسة مدنيين أصيبوا في الهجمات الصاروخية التي شنتها القوات الروسية ليلا في مدينة دروزكيفكا كما تعرضت بلدة أفدييفكا وضواحيها لإطلاق نار.

وفي مدينة باخموت في منطقة دونيتسك، مركز أعنف قتال في أوكرانيا، قال الجيش الأوكراني الأحد إنه صد هجمات روسية.

قال مؤسس مجموعة فاغنر للمرتزقة، يفغيني بريغوزين، في منشور عبر تطبيق تليغرام، إن قوات كييف لم تتراجع وإن "هناك معارك ضارية في كل شارع، وكل منزل، وكل درج".

وفي ميناء أوديسا على البحر الأسود، قام العمال باستخدام المولدات المؤقتة التي جرى شحنها إلى المدينة في محاولة لإعادة الكهرباء، بعد غرق المدينة والمنطقة المحيطة بها في الظلام خلال يوم أمس بعد فشل واسع النطاق في الشبكة.