على الرغم من أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استبعدتا إرسال طائرات أف 16 إلى أوكرانيا في الوقت الحالي، إلا أن الحكومة الهولندية قالت إنها ستنظر في إمدادكييف بالطائرات إذا طلبت ذلك.

في غضون ذلك، تلقت أوكرانيا "إشارات إيجابية" من بولندا التي أكدت استعدادها لتمرير مقاتلات أف 16 بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، حسبما قال مسؤول أوكراني.

القرار اتخذ؟

وأعرب وزير الدفاع الأوكراني السابق، أوليكسي ريزنيكوف، عن ثقته في موافقة الحلفاء الغربيين على طلب الأسلحة الأخير الذي تقدمت به البلاد – والمتمثل في الحصول على طائرات حربية لمواجهة القوات الروسية التي أطلقت عمليتها العسكرية في أوكرانيا قبل نحو عام.

وقال ريزنيكوف، في مؤتمر صحفي في كييف، إن أوكرانيا تلقت بالفعل كل شيء من "قائمة الرغبات التي تقدمت بها سابقا"، باستثناء الطائرات.

وأضاف: "ستكون هناك طائرات أيضا. والسؤال هو بالضبط أي نوع من الطائرات... يمكنك القول إن هذه المهمة قد اكتملت بالفعل".

فكيف ستستفيد أوكرانيا من طائرات إف 16 الأميركية والأنواع الغربية الأخرى في حال جرى تزويدها بها؟

مقاتلات أف 16

تتميز طائرة أف 16 بأنها مقاتلة شديدة المناورة، وهي متعددة الاستخدامات، ويمكن أن تصل سرعتها إلى أكثر من 1200 ميل في الساعة.

يمكنها تحديد الأهداف في جميع الظروف الجوية واكتشاف الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض.

يمكن لهذه المقاتلات أن تطير لأكثر من 500 ميل، وتوصيل حمولتها بدقة عالية، إلى جانب الدفاع عن نفسها ضد طائرات العدو والعودة إلى نقطة البداية بسلام.

ويقول ضابط المخابرات البريطاني السابق فيليب إنغرام لشبكة سكاي نيوز: "أعتقد أنه من المحتمل أن نبدأ في رؤية المزيد من الطائرات العسكرية الغربية يتم تقديمها لأوكرانيا.. فالأوكرانيون بحاجة إليها".

ولفت إنغرام إلى أن "الصعوبة تكمن في أن الطيارين لا يستطيعون التحول من طائرة إلى أخرى، خاصة في خضم كثافة العمليات القتالية الحية".

واستدرك قائلا "لكن ما نجده في جميع المجالات مع قدوم الأوكرانيين وتعلمهم تولي وتشغيل المعدات الغربية، أنهم يفعلون في أسابيع ما يستغرقه الطيارون الغربيون في شهور".

وردا على سؤال حول تأثير سرب من طائرات أف 16يقودها الأوكرانيون، قال إن ذلك سيكون له تأثير نفسي على القوات الروسية.

وتابع إن الروس "سيواجهون نظاما قتاليا يعرفون أنه يمكن أن يتفوق عليهم في أي مرحلة"، مشيرا إلى أن ذلك سيدفع العمليات الجوية الروسية إلى التراجع.

ميغ 29

تستخدم طائرات ميغ 29 السوفيتية بالفعل من قبل القوات الجوية الأوكرانية وتعمل كطائرة مقاتلة متعددة الأدوار.

انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي أدى إلى حيازة عدد من الدول الأوروبية لمخزون من طائرات ميغ 29، بما في ذلك بولندا.

في مارس من العام الماضي ، بعد أسابيع فقط من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ، عرضت بولندا تزويد أسطولها بالكامل من طائرات ميغ 29 إلى كييف مقابل طائرات أف 16 من الولايات المتحدة. في ذلك الوقت، قال البنتاغون إن العرض غير "مقبول" و "يثير مخاوف جدية لحلف الناتو".

ومع ذلك ، في الأشهر التي تلت ذلك، شنت أوكرانيا هجمات مضادة ناجحة بشكل كبير، وتم التبرع بالعديد من الأسلحة الثقيلة التي ربما كانت تعتبر خارج الطاولة مثلا أنظمة هيمارس الصاروخية والدبابات

يقول إنغرام إن إحدى المشكلات المحتملة لطائرات ميغ 29 البولندية هي أنه تمت تحديثها بأنظمة اتصالات الناتو، مما يعني الحاج إلى إزالتها لمنع وقوعها في أيدي روسيا.

وردا على سؤال حول الجدول الزمني المحتمل لاتخاذ قرار بشأن تسليم طائرات أف 16 وميغ 29 أو غيرها من الطائرات، لأوكرانيا، أشار ضابط المخابرات السابق إلى اجتماع قاعدة رامشتاين الجوية القادم في منتصف فبراير والذي من المتوقع أن يركز على الطيران.

مقاتلات يوروفايتر تايفون

يمكن لطائرات يوروفايتر تايفون الأوروربية الطيران بسرعات عالية تصل إلى 1.8 ماخ - 2222 ميلاً في الساعة ، والقيام بمجموعة متنوعة من الأدوار بما في ذلك القتال عالي الكثافة.

تم نشر "تايفون" لأول مرة مع سلاح الجو الملكي البريطاني فوق ليبيا في عام 2011 ، ومنذ ذلك الحين تم استخدامه في العراق وسوريا منذ عام 2015 حيث سعت الدول الغربية لضرب أهداف تنظيم داعش الإرهابي.

تعد المملكة المتحدة من بين العديد من الدول التي لديها مخزون من "تايفون"، إلى جانب ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

تستبعد بريطانيا حتى الآن إرسال طائرات تايفون إلى أوكرانيا، حيث قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنها "متطورة للغاية وتستغرق شهورًا لتعلم كيفية قيادتها".

مقاتلات PA-200 تورنيدو

دخلت المقاتلة بريطانية الصنع ذات مقعدين الخدمة لأول مرة في الثمانينيات، وقد تم استخدامها من قبل عدة دول بما في ذلك المملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا.

سرعة طائرة التورنيدو ذات المحركين 990 ميل في الساعة، والمدى القتالي 863 ميلا وحمولتها تزيد عن 18,000 حسب المهمة الموكلة لها. والطائرة مزودة بصواريخ مضادة للرادار وقنابل paveway المسيرة باشعة ليزر وصواريخ sea eagle المضادة للسفن إضافة إلى صواريخ جو-جو.

من أبرز المناطق، التي شاركت فيها الطائرة في عمليات حربية، كوسوفو، وليبيا، وأفغانستان، وضد تنظيم «داعش» الإرهابي، في سوريا والعراق

ودعا الدبلوماسي الأوكراني أندري ميلنيك المستشار الألماني أولاف شولتز إلى التبرع بمقاتلات تورنادو لبلاده لمساعدة كييف في الحرب ضد روسيا. وقال في تغريدة على تويتر: "على الرغم من أنها طائرة نفاثة قديمة، إلا أنها لا تزال قوية جدًا (...) لماذا لا يتم تسليم التورنادو إلى أوكرانيا؟".