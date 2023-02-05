قال قائد ميليشيا فاجنر الروسية الخاصة يوم الأحد إن قتالا عنيفا لا يزال مستمرا في الأجزاء الشمالية من مدينة باخموت الأوكرانية التي كانت محط اهتمام القوات الروسية منذ أسابيع.

قال مؤسس ورئيس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، إن قواته "يقاتلون من شارع لشارع ومنزل لمنزل" ضد القوات الأوكرانية التي لم تنسحب من مدينة باخموت.

وتحاول القوات الروسية تطويق مدينة باخموت والاستيلاء عليها منذ أسابيع، ويبدو أنها تحرز تقدمًا بطيئًا، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية يوم الأحد إن روسيا حققت "تقدما طفيفا" في محاولتها لتطويق باخموت، مشيرة إلى أنه إذا تمكنت القوات الروسية من الاستيلاء على المدينة فسيكون ذلك هو أهم تقدم استراتيجي لها منذ الصيف الماضي.

ورفض بريغوجين تقارير في وسائل الإعلام الروسية تشير إلى تخلي القوات الأوكرانية عن باخموت، وقال "القوات الأوكرانية لا تتراجع في أي مكان".

وأضاف في بيان نشر على قناته على تلغرام "إنهم يقاتلون حتى النهاية".

وتابع يقول: "تجري معارك ضارية في الأحياء الشمالية لباخموت مقابل كل شارع وكل منزل وكل سلم".

وكانت قوات فاغنر أحكمت في وقت سابق سيطرتها على مدينة نيكولايفكا في دونيتسك، وفقا لبريغوجين.

وقال في حسابه على تلغرام: "خلال القتال، سيطرت وحدات من قوات فاغنر على مدينة نيكولايفكا، في دونيتسك".

وتقع مدينة نيكولاييفكا على بعد بضع كيلومترات شمال مدينة سوليدار، التي سيطرت عليها القوات الروسية مساء 12 يناير، وبعد أيام قليلة حررت القوات المسلحة محطة سكة الحديد في نفس الاتجاه.

وفي اليوم السابق، سيطرت القوات الروسية أيضا على بلدتي ساكو وفانتسيتي، غربي مدينة نيكولايفكا.