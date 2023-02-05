وبينما لم تسفر جهود بينيت في الوساطة عن شيء يذكر لإنهاء الأزمة المستمرة منذ فبراير 2022، فإن تصريحاته، التي جاءت خلال مقابلة نشرت السبت، سلطت الضوء على دبلوماسية الغرف المغلقة، والجهود التي بذلت لمحاولة وقف الحرب سريعا في أيامها الأولى.

خلال المقابلة التي استمرت 5 ساعات، وتطرقت إلى موضوعات أخرى، قال بينيت إنه سأل بوتين عما إذا كان ينوي قتل زيلينسكي.

ونقلت أسوشيتد برس عن بينيت قوله "سألته: هل تخطط لقتل زيلينسكي؟ فقال: لن أقتل زيلينسكي. ثم قلت له يجب أن تعدني بأنك لن تقتل زيلينسكي، فقال: لن أقتل زيلينسكي ".

كما ذكر بينيت أنه اتصل هاتفيا بزيلينسكي بعد ذلك لإبلاغه بوعد بوتن. وقال حينها "اسمعني زيلينسكي، لقد خرجت للتو من اجتماع مع بوتين، لن يقتلك. سألني: هل أنت متأكد؟ قلت له نعم 100 بالمائة لن يقتلك".

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق كذلك إلى أن بوتن تخلى خلال وساطته عن تعهده بالسعي إلى نزع سلاح أوكرانيا، وأن زيلينسكي وعد بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".