وتم إيقاف جميع العمليات في مطارات تشارلستون وميرتل بيتش وويلمنغتون مؤقتًا بسبب "لدعم وزارة الدفاع في جهد يتعلق بالأمن القومي"، بحسب بيان.

ورفضت وزراة الدفاع الأميركية التعليق على بيان إدارة الطيران، مؤكدة أنها لا تزال تقوم بتتبع المنطاد الصيني.

وأظهر موقع فلايت رادار 24 المتخصص في رصد حركة الطيران، المنطقة الواقعة بين نورث كارولينا وساوث كارولينا، وقد أصبحت خالية تماما من حركة الطائرات.

وجرى رصد المنطاد يوم السبت فوق أجزاء من شارلوت بولاية نورث كارولينا ومقاطعة شمال غرينفيل في ساوث كارولينا.

بايدن أعطى الضوء الأخضر

وقالت وكالة اسوشيتد برس نقلا عن مسؤولين رفيعين إن الرئيس الأميركي أعطى موافقته على تنفيذ خطة إسقاط المنطاد.

وفي تصريح مقتضب صدر يوم السبت، ردا على سؤال أحد المراسلين حول المنطاد، قال بايدن، ”سنتكلف بالأمر”.

وكان بايدن يميل إلى إسقاط المنطاد فوق الأرض عندما تم إبلاغه به لأول مرة يوم الثلاثاء، لكن مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) نصحوا بعدم القيام بذلك، محذرين من أن هناك خطرا محتملا على البشر على الأرض يفوق تقييم المكاسب الاستخباراتية الصينية المحتملة.