وكان جواب بايدن مختصرا، حيث قال إن الولايات المتحدة "ستتولى أمر" ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني جرى تعقبه أثناء تحليقه في سماء أميركا.

ولم يوضح الرئيس الأميركي كيف سيتم "تولي أمر" المنطاد.

لكن مصادر مطلعة قالت للأسوشيتدبرس إن إدارة بايدن تدرس إسقاط بالون التجسس الصيني فوق الأطلسي وانتشال حطامه.

ويأتي ردّ بايدن في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام أميركية، نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع "البنتاغون"، أنه من المتوقع أن يغادر المنطاد الصيني السواحل الشرقية للولايات المتحدة بحلول السبت.

وقال موقع "سي إن إن" الأميركي إن المنطاد قد يخرج من الساحل الشرقي في وقت مبكر من صباح السبت، وذلك استنادا إلى نموذج الطقس التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

وأضاف أن "البالون الصيني أصبح فوق مدينة شارلوت في كارولينا الشمالية"، مبرزا أنه قد يغادر أجواء البر الأميركي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكشفت وزارة الدفاع، في وقت سابق، أن "البالون" لا يشكل حاليا تهديدا "عسكريا أو سياسيا".

مطالب بـ"الإسقاط"

ويضغط أعضاء الكونغرس والمرشحون الجمهوريون للانتخابات الرئاسية 2024 علنا على إدارة جو بايدن لإسقاط المنطاد على الفور.

ولم تقرر الإدارة الأميركية، حتى الآن، بشأن كيفية التعامل مع هذا المنطاد، فيما يبدو أنه تم مؤقتا استبعاد خيار الإسقاط بسبب الخطر، الذي قد يشكله الحطام على سلامة الأشخاص على الأرض.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير يوم الجمعة إن بايدن "يبقي جميع الخيارات على الطاولة"، مضيفة "الرئيس يضع دائما سلامة وأمن الشعب الأميركي أولا".