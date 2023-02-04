وقالت وكالة رويترز للأنباء إن أوكرانيا وروسيا تبادلتا ما يقرب من 200 أسير حرب، في عملية أعلنها كل جانب على حدة، اليوم السبت، مع إعادة جثتي متطوعين بريطانيين إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إنه تم إطلاق سراح 63 أسير حرب روسيا، بينهم أشخاص من "فئة حساسة"، أمكن تبادلهم بفضل جهود وساطة من الإمارات.

وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إنه جرت إعادة 116 أوكرانيا.

وكتب يرماك على تيليغرام: "تمكنا من إعادة 116 من أبناء شعبنا من المدافعين عن ماريوبول والمحاربين من خيرسون وقناصة من باخموت (الجبهة) وغيرهم من أبطالنا".

وأضاف يرماك أن جثتي متطوعين بريطانيين من موظفي الإغاثة، وهما آندرو باجشو وكريس باري، تمت إعادتهما إلى أوكرانيا.

وكانت أسرة باري قد قالت سابقا إن باجشو وباري قُتلا خلال محاولة إجلاء سكان في شرق أوكرانيا في يناير الماضي.