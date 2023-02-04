وأكدت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، ظهر الجمعة، أن منطاد تجسس صينيا تحرك شرقا وحلق في أجواء وسط الولايات المتحدة، فيما قالت بكين إن المنطاد "لا يستخدم للتجسس".

وقال غيانفورتي، لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية، إنه لم يتم إطلاعه على توغل المنطاد الصيني حتى وصل لأميال عديدة داخل الولاية، وبالتحديد إلى بيلينغز، أكبر مدن مونتانا.

وأضاف: "لقد حلق بالفعل بالقرب من قاعدة مالمستروم الجوية وصوامع الصواريخ البالستية العابرة للقارات.. وحين تم إخباري بالأمر، كان المنطاد يحلق فوق أكثر مدننا اكتظاظا بالسكان".

وأوضح: "من الواضح أن المنطاد كان هناك منذ فترة. إنه لا يتحرك بسرعة كبيرة".

وتابع غيانفورتي: "لو كان القرار يعود إلى سكان مونتانا، لكان هذا الشيء قد أُخرِج من السماء بمجرد دخوله مجالنا الجوي السيادي".

وأشار: "من الواضح أن القضية وُضعت على مكتب الرئيس جو بايدن وقدّمت له عدة خيارات.. لسبب من الأسباب اختار عدم التصرف.. ولسوء الحظ، النتيجة هي أن الأميركيين معرضون للخطر فيما يواصل أعداؤنا التشجع".

أبرز المعلومات المتوفرة حتى الآن حول المنطاد: