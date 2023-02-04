وأشارت السلطات التشيلية إلى أن نحو 40 حريقا أتت على نحو 35 ألف فدان في الوقت الذي تجتاح فيه موجة صيفية حارة ذلك البلد الواقع في نصف الكرة الجنوبي.

وقالت السلطات المحلية إن 11 شخصا، بينهم رجل إطفاء، لقوا حتفهم في بلدة سانتا خوانا في بيوبيو الواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر جنوبي العاصمة سانتياغو.

وأعلن وزير الزراعة تحطم طائرة مروحية لدعم الطوارئ في منطقة "لا أروكانيا" الجنوبية مما أسفر عن مقتل شخصين، وفقا لما ذكرته رويترز.

وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها إن مئات المنازل تضررت بينما اندلع 39 حريقا في جميع أنحاء البلاد.

وقالت للصحفيين "الظروف في الأيام المقبلة ستكون محفوفة بالمخاطر".

وقطع الرئيس التشيلي غابرييل بوريك، الجمعة، إجازته الصيفية وسافر إلى بلدتي نوبل وبيوبيو.

وقال بوريك من بيوبيو "دوري كرئيس اليوم التأكد من أن جميع الموارد ستكون متاحة للطوارئ وأن يشعر الناس أنهم لن يكونوا بمفردهم".

وأشار أيضا إلى وجود "دلائل" على احتمال اندلاع بعض الحرائق عمدا.