وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّه خلال اتّصال هاتفي مع نظيره الصيني، قال بلينكن إنّه "أخذ علماً بمشاعر الأسف التي أعربت عنها الصين، لكنّه أشار إلى أنّ هذا عمل غير مسؤول وانتهاك واضح لسيادة الولايات المتّحدة وللقانون الدولي يقوّض الغرض من الرحلة" التي كان مقرّراً القيام بها الأحد والإثنين.

كذلك، أوضح وزير الخارجية الأميركي لنظيره الصيني أنه بسبب ما حصل، "لن يكون ملائما التوجه إلى بكين راهنا"، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة تأمل بـ"إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة" مع بكين، وأنه قد يتمكن من زيارة بكين مجددا "حين تسنح الظروف".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن مسؤول أميركي إرجاء زيارة بلينكن للصين، وذلك بعد رصد المنطاد المذكور في الأجواء الأميركية.

وأبدت بكين "أسفها" لهذا العمل "غير المتعمد"، متحدثة عن "منطاد مدني يستخدم لغايات بحثية تتصل خصوصا بالمناخ".