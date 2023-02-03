وذكرت الصين أن المنطاد الذي شوهد فوق المجال الجوي الأميركي هو "منطاد مدني" يستخدم في "أبحاث الطقس".

وأبدت الصين أسفها للحادثة، مشيرة إلى أن المنطاد خرج عن مساره.

أبرز المعلومات حول المنطاد: