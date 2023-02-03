وقال وزير الخارجية الروسي، على هامش اجتماع دوري عقده مع إحدى لجان حزب "روسيا الموحدة" الحاكم في البلاد، إن بلاده تعزز الشراكة مع الصين ويقول إن العلاقات "تتطور بشكل كبير".

وأضاف: "العلاقات الروسية مع دول أميركا اللاتينية تتطور".

إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا

والخميس تحدث لافروف خلال حوار مع التلفزيون الروسي عن قضايا عدة

الغرب يأمل في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا حتى لا تتمكن من التعافي لعقود ونحن في "قلب معركة جيوسياسية".

موسكو تسعى لدفع القوات الأوكرانية إلى مسافة آمنة بالنسبة للأراضي الروسية، منوها أن كلما زاد عدد الأسلحة بعيدة المدى التي سيتم توفيرها لأوكرانيا كلما تطلب ذلك "إبعادها أكثر".

"نتصرف في المرحلة الراهنة وفقا لما اختاره زملاؤنا الغربيون الذين قالوا إن النصر يجب أن يتحقق في ساحة المعركة، تلك هي صيغتهم، هم من رفض التفاوض".

"المستشار الألماني أولاف شولتز الذي وعد بعدم إرسال مقاتلات إلى أوكرانيا معروف بقدرته على تغيير مواقفه".

اتهام لأميركا