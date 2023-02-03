ولم يذكر المكتب اسم المسؤول السابق، لكنه قال إنه يشتبه في ضلوعه في شراء مواد غذائية للوزارة بأسعار مبالغ فيها ومعدات منخفضة الجودة للجيش الذي يتصدى للاجتياح الروسي.

ويأتي بيان المكتب بعد استقالة نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف الشهر الماضي بعد تقرير صحفي زعم أن وزارة الدفاع اشترت أغذية بأسعار مبالغ فيها.

ونفى شابوفالوف والوزارة ارتكاب أي مخالفات، لكنه قال إنه استقال لأن ذلك سيبقي على ثقة الجمهور في الوزارة.

وقال مكتب التحقيقات إن الشخص المحتجز سيظل قيد الاحتجاز لشهرين ما لم يدفع كفالة تبلغ نحو 11 مليون دولار.

وأضاف بيان المكتب أن "المسؤول كان يعلم بشأن توريد منتجات منخفضة الجودة وكذلك مارس ضغوطا على مرؤوسيه لقبول منتجات منخفضة الجودة في مستودعات الجيش".

وذكر المكتب أيضا أنه اعتقل "جماعة إجرامية" اتهمها باختلاس أموال الدولة من خلال المغالاة في سعر بيع البيض ومواد غذائية أخرى لمسؤولي الدفاع.

ويتزامن بيان المكتب مع حملة صارمة واسعة النطاق على الفساد اكتسبت زخما هذا الأسبوع قبل زيارة لأوكرانيا من جانب مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي.

وجعل الاتحاد الأوروبي من التصدي للفساد أحد شروط انضمام أوكرانيا إلى التكتل المؤلف من 27 دولة.