وذكرت وزارة الدفاع الوطني الكندية في بيان: "رصد منطاد تجسس على ارتفاع عال ونتعقب تحركاته بنشاط".

وأوضحت الوزارة: "الكنديون في أمان وتتخذ كندا التدابير لضمان أمن مجالها الجوي بما يشمل تتبع حادث ثان محتمل".

وأضاف البيان: "وكالات الاستخبارات الكندية تعمل مع شركائها الأميركيين وتواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية كندا من تهديدات تجسس أجنبي".

والخميس، أعلن البنتاغون أنه يتعقب منطاد تجسس صينيا يحلق عاليا فوق الولايات المتحدة.

وبناء على طلب الرئيس الأميركي جو بايدن، بحث وزير الدفاع لويد أوستن وكبار المسؤولين العسكريين في إسقاط المنطاد، لكنهم قرروا في نهاية المطاف أن ذلك قد يعرض الكثير من الأشخاص على الأرض للخطر، حسبما صرح مسؤول دفاعي كبير للصحفيين.

أبرز المعلومات المتوفرة حتى الآن حول المنطاد: