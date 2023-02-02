وتثار الأسئلة حول تأثيرات القرارات العسكرية الألمانية على صعيد العلاقات مع دول الناتو وروسيا، وما إذا كان كلام شولتز عن رغبته في عدم التصعيد مع روسيا كافيا في ضوء القرار الأخير.

وقال الجنرال السابق إيريش فاد، المستشار العسكري السابق للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل ومدير السياسة الأمنية في مكتب المستشارية ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي.