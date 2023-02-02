وقال مسؤولون فلبينيون وأميركيون في بيان مشترك إن واشنطن ومانيلا اتفقتا على توسيع اتفاق قائم ليشمل 4 مواقع جديدة "في مناطق استراتيجية من البلاد".

وأبرم الاتفاق خلال زيارة لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لمانيلان بينما تسعى الدولتان إلى إصلاح العلاقات التي قطعت في السنوات الأخيرة في عهد الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، الذي فضل التقارب مع الصين، لكن الإدارة الجديدة للرئيس فرديناند ماركوس تبدو حريصة على عكس هذا التوجه.

وقال البيان إن "الفلبين والولايات المتحدة فخورتان بإعلان خططهما لتسريع التنفيذ الكامل لاتفاقية التعاون الدفاعي المعزز، عبر الاتفاق على تحديد 4 مواقع جديدة متفق عليها في مناطق استراتيجية من البلاد".

وقبل صدور البيان، صرح مسؤول فلبيني كبير لوكالة فرانس برس أن المحادثات جارية بشأن قاعدة خامسة محتملة.

ويربط البلدين تحالف أمني منذ عقود يشمل معاهدة للدفاع المتبادل واتفاق التعاون الدفاعي المعزز الموقع في 2014 ويسمح للقوات الأميركية بالتواجد في 5 قواعد فلبينية بما فيها تلك القريبة من مياه متنازع عليها، كما يسمح للجيش الأميركي بتخزين المعدات والإمدادات الدفاعية في تلك القواعد.