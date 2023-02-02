وذكرت الشرطة أن صاروخا من طراز إسكندر-كيه التكتيكي سقط الساعة 9.45 مساء بالتوقيت المحلي (1945 بتوقيت غرينتش).

وأضافت في منشور على فيسبوك "تضررت ثمانية مبان سكنية على الأقل. دمر أحدها بالكامل. ربما لا يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض".

وقتل ما لا يقل عن 44 شخصا الشهر الماضي عندما أصاب صاروخ روسي مبنى سكنيا في مدينة دنيبرو بشرق البلاد.

وكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي على تطبيق المراسلة تيليغرام: "هذه ليست إعادة عرض للماضي، إنها الحقيقة اليومية لبلدنا، وهو بلد لديه شر مطلق على حدوده".

وبشكل منفصل، كتب زيلينسكي في تغريدة على تويتر "الطريقة الوحيدة لوقف الإرهاب الروسي هي هزيمته. بالدبابات والطائرات المقاتلة والصواريخ بعيدة المدى".

ونشر حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو صورة تظهر مبنى في كراماتورسك مؤلفا من أربعة طوابق وقد تعرض لأضرار جسيمة.

ونشرت الخدمة الأوكرانية التابعة لإذاعة أوروبا الحرة مقطعا مصورا قصيرا يظهر فرق الإنقاذ وسط الأنقاض وتحت الأضواء الكاشفة بينما تتساقط الثلوج.

وقالت أوكرانيا في أبريل الماضي إن 57 شخصا لقوا حتفهم عندما أصاب صاروخ روسي محطة القطار في كراماتورسك. ونفت موسكو مسؤوليتها قائلة إن الصاروخ أوكراني.