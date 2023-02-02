أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، يوم الأربعاء، تدريبات جوية مشتركة شاركت فيها قاذفة استراتيجية أميركية ومقاتلات شبح، وذلك ردّا على تهديدات كوريا الشمالية، كما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.
ونقلت الوكالة عن الجيش الكوري الجنوبي قوله إن الطائرات حلّقت فوق البحر الأصفر الواقع بين شبه الجزيرة الكورية والصين، في أول تدريبات من نوعها هذا العام.
ويأتي هذا الاستعراض للقوة بعدما أعلن وزيرا الدفاع الأميركي والكوري الجنوبي زيادة في هذه التدريبات والتعاون الأمني.
تدريبات استراتيجية
- شملت التدريبات قاذفة استراتيجية من طراز "بي-1 بي" ومقاتلات شبح تابعة للقوات الجوية الأميركية من طراز "إف-22" و"إف-35" بي ومقاتلات من طراز "إف-35 إيه" تابعة للجيش الكوري الجنوبي.
- وفق وزارة الدفاع الكورية الجنوبية فإن "هذه التدريبات الجوية المشتركة تظهر رغبة الولايات المتحدة وقدرتها على توفير ردع واسع وقوي وموثوق به ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية".
- تثير كل المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية غضب بيونغيانغ التي تعتبرها تدريبات لغزو محتمل وغالبا ما ترد عليها بتهديدات وتدريبات من جانبها.