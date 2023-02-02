ونقلت الوكالة عن الجيش الكوري الجنوبي قوله إن الطائرات حلّقت فوق البحر الأصفر الواقع بين شبه الجزيرة الكورية والصين، في أول تدريبات من نوعها هذا العام.

ويأتي هذا الاستعراض للقوة بعدما أعلن وزيرا الدفاع الأميركي والكوري الجنوبي زيادة في هذه التدريبات والتعاون الأمني.

تدريبات استراتيجية