وأضافت الوزارة أن الجيش الروسي يهدف على الأرجح إلى إضعاف الروح المعنوية للمدنيين وصد الهجمات المضادة الأوكرانية المحتملة عبر نهر دنيبرو بقصفه العنيف على خيرسون ومستوطنات أخرى على الضفة الغربية للنهر.

معركة باخموت

وقال مساعد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، الأربعاء، إن مدينة أرتيوموفسك في باخموت تقع تحت حصار عملياتي، والقوات الروسية تغلق الحلقة حول المدينة.

وأضاف أن القوات الروسية هاجمت طوابير من القوات الأوكرانية، التي كانت تسير إلى جانب الإمدادات العسكرية، على طول الطريق السريع الوحيد المؤدي إلى أرتيميفسك من مدينة تشاسوف يار.

تغير التكتيكات الروسية