وقال المتحدث العسكري سيرهي شيريفاتي في تصريحات بثها التلفزيون إن القوات الروسية لم تتمكن من قطع الطريق المؤدي من بلدة تشاسيف يار إلى باخموت.

وأضاف: "القوات الروسية لم تتمكن من قطع الطريق الذي يُستخدم في إمداد القوات المسلحة الأوكرانية. والجيش الأوكراني في باخموت مزود بكل ما هو ضروري".

وأوضح أن باخموت تظل إحدى مناطق الاستهداف الرئيسية للهجمات الروسية بطرق من بينها القصف بالمدفعية وهجمات المشاة.

وقالت روسيا في وقت سابق من، الثلاثاء، إن قواتها سيطرت على قرية بلاهودانتي الصغيرة شمالي باخموت.

معركة استنزاف شرسة

وتخوض القوات الأوكرانية والجيش الروسي ومجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة معركة استنزاف شرسة في منطقة باخموت منذ شهور.

وقال ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن هناك حاجة لمزيد من الأسلحة لصد القوات الروسية لأنها صعّدت هجماتها.

وكتب على تويتر: "القصف المنهجي للمدن الواقعة على الخطوط الأمامية، وتجميع الذخائر، وإعادة نشر القوات، وزيادة التعبئة الإجبارية لا تشير بالتأكيد إلى استعداد روسيا للسلام. هذه مؤشرات مباشرة على تصعيد كبير. لذلك، أسلحة، وأسلحة، ومزيد من الأسلحة لأوكرانيا".

ومنذ حصولها على تعهدات من دول غربية الأسبوع الماضي بتوفير دبابات قتالية رئيسية، تطالب أوكرانيا بأسلحة إضافية من بينها طائرات مقاتلة.

"موجة أولى" من الدبابات

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن بلاده ستتسلم ما بين 120 و140 دبابة في "موجة أولى" من شحنات واردة من تحالف يضم 12 دولة.

وحصلت كييف على تعهدات هذا الشهر من مجموعة دول غربية بتزويدها بدبابات قتالية لمساعدة قواتها على صد الاجتياح الروسي الشامل، مع بذل موسكو لجهود ضخمة من أجل تحقيق تقدم تدريجي في شرق أوكرانيا.

وقال كوليبا في إفادة عبر الإنترنت: "تحالف الدبابات يضم الآن 12 عضوا. يمكنني أن أشير إلى أنه في الموجة الأولى من المساهمات، ستتلقى القوات المسلحة الأوكرانية ما بين 120 و140 دبابة من الطراز الغربي".

وأوضح أن هذه الدبابات ستشمل دبابات ليوبارد 2 الألمانية وتشالينجر 2 البريطانية وإم.1 أبرامز الأميركية، وأن أوكرانيا "تعتمد بالفعل" على إمدادات دبابات ليكريك الفرنسية التي يجري الاتفاق عليها.

ولم يعط كوليبا توقيتا لوصول أي من هذه الشحنات، وستكون هناك حاجة أيضا إلى وقت للتدريب على هذه الدبابات.

وتعتزم أوكرانيا شن هجوم مضاد كبير لاستعادة مساحات كبيرة من الأراضي التي استولت عليها روسيا في جنوب البلاد وشرقها.

وطلبت الولايات المتحدة من أوكرانيا تأجيل هذه الخطط حتى تصلها المساعدات العسكرية الغربية.

وتخشى أوكرانيا أيضا من أن تشن روسيا هجوما كبيرا في الأسابيع أو الشهور المقبلة.