وفي مرسوم نُشر الثلاثاء، كلّف بوتين وزيري الدفاع والخارجية التفاوض مع نظيريهما البيلاروسيين لإنشاء هذه المراكز، من دون مزيد من التفاصيل.

واشنطن تعلّق على "مشاركة بيلاروسيا في حرب أوكرانيا"