وفي مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الروسية، كشف لافروف أنه تلقى رسالة عبر شكري من بلينكن، الذي زار مصر، الاثنين وعقد فيها مباحثات.

وقال لافروف إن رسالة وزير الخارجية الأميركي تطلب من روسيا وقف "هذه الأفعال ( في أوكرانيا) من أجل إطلاق المفاوضات لا ترقى إلى مستوى مقترح جاد، وهذه هي الدعوة الوحيدة التي قدمها بلينكن".

وأضاف: "نحن منفتحون على أي مقترحات جادة من أجل التسوية في أوكرانيا، لكن أؤكد أن كلمة مقترحات جادة يجب أن تشمل كل جوانب القضية".

واعتبر وزير الخارجية الروسي أن رسالة نظيره الأميركي "غير مكتملة".

وأضاف: "أن هناك جزءا ثانيا من رسالة بلينكن لم تنقل إلى روسيا، تمثلت في كلمة ألقاها أمين عام حلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، عندما زار كوريا الجنوبية، حيث صرّح بأن "روسيا يجب أن تُهزم والغرب لا يتحمل أن تخسر أوكرانيا، لأن ذلك يعني أن أوروبا ستهزم، والعالم كله سيهزم.

وأردف: "ستولتنبرغ أخذ على عاتقه الحديث نيابة عن أعضاء الحلف وبقية دول العالم بما في ذلك آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية".