وتقع البلدة إلى الغرب من سوليدار، وإلى الشمال الشرقي من مدينة باخموت، التي تسعى القوات الروسية وقوات فاغنر إلى حصارها بالكامل والسيطرة عليها.

وأعلنت الوزارة أنه تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تحييد ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك والقضاء على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا وتدمير 4 عربات مصفحة بنيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب على محور كراسنو-ليمانسكي.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أيضا بأن مجموعة "فوستوك" من القوات الروسية قضت أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا ودمرت 5 قطع من المعدات في يوم واحد، بالإضافة إلى مستودعين أوكرانيين بذخيرة مدفعية في منطقة أوغليدار وفي منطقة كاترينيفكا في دونيتسك.

وأشارت الوزارة إلى أن كييف فقدت حوالي 105 من الأفراد العسكريين على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان بمقاطعة خاركوف، إضافة إلى تدمير 4 دبابات أوكرانية و4 عربات قتال مصفحة، وسيارة ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20" على هذا المحور.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إسقاط مروحية من طراز "مي-8" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية بوسائل الدفاع الجوي الروسية بالقرب من منطقة زولوتايابالكا في مقاطعة خيرسون، وأنه تم تدمير 5 طائرات مسيرات في مناطق كريفوشيفكا، وفيروتنوفكا، وكراسنوريتشينسكوي، وفلاديميروفكا، في لوغانسك.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير 3 قذائف صاروخية "هيمارس" في دانيتسك ومقاطعة خيرسون.

وفي زابوريجيا، صرح مسؤول موال لموسكو، بأن القوات الأوكرانية انسحبت لخطوط دفاعية خلفية في المقاطعة، فيما تم إحباط محاولات تسلل للمناطق التي وقعت تحت سيطرة القوات الروسية.

فقد قال عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة زابوريجيا، فلاديمير روغوف إن الجيش الأوكراني ترك خط الدفاع الأول في مقاطعة زابوريجيا وتراجع إلى مواقع معدة مسبقا على الخطين الثاني والثالث.

وقال روغوف: "لقد حرر جيشنا خطوطًا جديدة. لقد سيطر عليها ولديه الآن موقع تكتيكي واستراتيجي على جبهة زابوريجيا. تمكن جيشنا من التحرير والسيطرة على 9 مناطق سكنية"، وفقا لسبوتنيك.