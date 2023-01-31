تفصيلا، قالت القوات الأوكرانية إن وحداتها الدفاعية صدت هجمات عدة في منطقة دونتسك وعلى محاور عدة، مضيفة أن القوات الروسية "فشلت" في تنفيذ عمليات هجومية في منطقتي أفدييف ونوفوبافليف، وأن القوات الروسية تتكبد خسائر كبيرة في منطقة لوغانسك.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن القوات الروسية شنت في الساعات الـ24 الماضية 3 ضربات جوية و4 ضربات صاروخية ونفذت أكثر من 60 هجوما من منظومات الصواريخ، واستهدفت مبان سكنية في مدينتي خيرسون وأوشاكيف وأن هناك إصابات بين المدنيين.

وأضافت أن القوات الروسية تواصل القيام بعمليات هجومية في اتجاهي ليمان وباخموت، بينما تواصل القوات الأوكرانية العمليات القتالية في زابوريجيا وكوبيان.

بالمقابل، قال المسؤول في السلطات الموالية لروسيا في دونتسك دينيس بوشيلين إن الوحدات الروسية تتحرك إلى الأمام بالرغم من تعزيز المواقع الأوكرانية في أراضي المنشآت الصناعية على طول خط المواجهة.

وأضاف في حديث لوكالة نوفوستي: "نعم، لا يزال العدو صامدا ومحصنا في أراضي المنشآت الصناعية الكثيرة جدا على طول خط التماس. ويزداد الوضع صعوبة لأن الخسائر الفادحة في صفوف القوات الأوكرانية لا تعتبر مهمة للقيادة الأوكرانية لإصدار الأوامر بالتراجع. لكن تقدم الوحدات الروسية لا يزال مستمرا".

وفي وقت سابق، تحدث بوشيلين عن الوضع في منطقة أوغليدار، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية عززت مواقعها في المدينة، حيث يقع عدد كبير من المنشآت الصناعية والمباني الشاهقة، لكنه أوضح أن تلك القوات لم تتلق بعد الأمر بالتراجع.

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