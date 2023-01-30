وأوضح جونسون أن بوتين قال له "بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وفي الوثائقي، المكون من 3 أجزاء والذي تبث بي بي سي أولى حلقاته مساء اليوم الاثنين، يروي جونسون مكالمته "الطويلة جدا" و"غير العادية" مع الرئيس الروسي بعد زيارته كييف في بداية فبراير الماضي.

في ذلك الوقت، واصل بوتين التشديد على أنه لا ينوي "غزو" جارته، رغم التدفق الهائل لجنود روس إلى المناطق الحدودية.

وأشار جونسون إلى أنه حذر بوتين من العقوبات القاسية التي قد يتخذها الغربيون إذا شرع في هذا الطريق.

ويروي جونسون "لقد قال بوتين: بوريس، أنت تقول إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو في أي وقت قريب.. ماذا تقصد بـ’أي وقت قريب؟‘"

فأجابه رئيس الوزراء البريطاني السابق "حسنا، لن تنضم إلى الناتو في مستقبل قريب. أنت تعلم ذلك جيدا"، وفقا لفرانس برس.

وتابع جونسون "في وقت من الأوقات، هددني نوعا ما وقال لي: ’بوريس، لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة‘ أو شيئا من هذا القبيل".

وشدد جونسون، في المحادثة مع بوتين، على أن إجراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيصبح "كارثة كاملة"، ووعد بأن لندن ستدعم سلطات كييف، بحسب ما نقلت روسيا اليوم عن صحيفة التلغراف البريطانية.

ويرى جونسون، أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو، كان مستبعدا وغير مرجح، بسبب مواقف ألمانيا وفرنسا من هذه القضية.

ويروي الوثائقي الانقسام المتزايد بين الزعيم الروسي والغرب في السنوات التي سبقت "العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا"، بحسب التسمية الروسية.

في هذا الوثائقي أيضا، يروي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كيف كان يشعر بالغضب من موقف الغربيين في ذلك الوقت، ويقول "إذا كنتم تعلمون أن روسيا ستغزو أوكرانيا غدا، فلماذا لا تعطوني شيئا يمكنني إيقافها به اليوم؟ أو إذا كنتم لا تستطيعون إعطائي إياه، فأوقفوها إذا بأنفسكم".