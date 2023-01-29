وسيجري السيسي، مباحثات مع كلٍ من رئيس أرمينيا فاهاجن خاتشاتوريان، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان.

ويأتي على رأس قائمة جدول أعمال المباحثات بحث سبل تعظيم العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة القطاعات، خاصةً التجارية والاستثمارية، فضلاً عن التباحث بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في تصريحات صحفية، أن العلاقات المصرية الأرمينية تحظى بإرث تاريخي وثقافي وعلاقات شعبية وطيدة تستند إلى دور الجالية المصرية الأرمينية في دعم التواصل المستمر بين الجانبين بما يشكل أساساً متميزاً لعلاقات التعاون والتنسيق على الصعيد السياسي.

وقال المتحدث: إنه فيما يتعلق بمحطات الزيارات المتبادلة بين البلدين والتعاون الثنائي، فان زيارة الرئيس الأرميني الأسبق روبرت كوتشاريان في إبريل 2007 إلى القاهرة كانت آخر زيارة رئاسية أرمينية لمصر على المستوى الثنائي.

وأكمل: "كما عقدت في ييريفان في يوليو 2022 الجولة العاشرة من المشاورات السياسية بين مصر وأرمينيا، وهناك تعاون برلمانى كذلك، كما تعد مصر من أهم المقاصد السياحية للمواطنين الأرمن، وتوحد لجنة مشتركة بين البلدين، للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني".