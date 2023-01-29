ومن المقرر أن يلتقي ستولتنبرغ في سول بوزيري الخارجية باك جين والدفاع الوطني لي سونج-سوب ومسؤولين كبار آخرين حسبما ذكر الحلف في بيان.

وقال المكتب الرئاسي إنه سيلتقي بالرئيس يون سوك-يول على الأرجح.

وسيتوجه ستولتنبرغ إلى طوكيو، الاثنين، حيث من المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء فوميو كيشيدا ومسؤولين يابانيين آخرين.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء: "أؤمن بشدة أننا بحاجة لتعزيز الشراكة بين كوريا وحلف شمال الأطلسي لأن الأمن يصبح متداخلا أكثر فأكثر".

وأضاف: "ما يحدث في آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادي يهم أوروبا وحلف شمال الأطلسي والعكس بالعكس".

وأضاف: "علينا التصدي لتلك التهديدات والتحديات العالمية، بما في ذلك التحديات القادمة من الصين، وإحدى سبل القيام بذلك هي بالطبع العمل بشكل أوثق مع الشركاء في المنطقة".