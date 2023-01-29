وقال حمزة انجوم، أحد المسؤولين في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوشستان حيث وقع الحادث، إن "الجثث... لا يمكن التعرّف عليها".

وأضاف أنه تم إنقاذ ثلاثة ناجين موضحا أن الحافلة كانت تقل 48 شخصا حين صدمت عمودا قبل أن تسقط عن الجسر الذي كانت تعبره.

وتعتبر الطرق في باكستان من الأكثر خطورة في العالم، ويشهد البلد الكثير من حوادث السير الدامية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، قتل أكثر من 27 ألف شخص على طرقات باكستان في 2018.