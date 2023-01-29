وأسفر الزلزال عن تدمير منازل في مدينة خوي عاصمة إقليم غرب أذربيجان الإيراني، حسبما أعلنت وكالة أنباء "إيرنا" الحكومية.

وقال مسؤول بخدمات الطوارئ الإيرانية للتلفزيون الرسمي، إن الثلوج تتساقط في بعض المناطق التي تعرضت للزلزال وسط درجات حرارة تصل إلى التجمد، فضلا عن انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن قوةا لزلزال بلغت 5.6 درجة، بينما أكدت وسائل إعلام إيرانية أنه سجل 5.9 درجة.

وتتقاطع خطوط صدع جيولوجية رئيسية في إيران، وعانت البلاد عدة زلازل مدمرة في السنوات القليلة الماضية.