وفي حديثه إلى حشد صغير بالاجتماع السنوي للحزب الجمهوري بمدينة سالم في ولاية نيو هامشاير، قبل التوقف المقرر في ساوث كارولينا، أصر ترامب على أنه "متحمس للفوز" بينما يشرع في محاولته الثالثة بانتخابات الرئاسة الأميركية.

وهاجم ترامب خلفه جو بايدن، وقال إن الرئيس الحالي "وضع بلادنا على طريق التدمير" وفقا لتعبيره.

وأضاف: "علينا إنهاء حكم العصابات للحفاظ على كرامة ومقدرات الأميركيين"، كما انتقد سياسة بايدن مع الحدود، قائلا: "لمصلحة من تُفتح حدود الولايات المتحدة أمام المخاطر والتهديدات؟".

كما اعتبر ترامب أن "الاقتصاد الأميركي كان الأسرع نموا"، و"في عهدي تم ضبط الاحتياطي وتحسن الإنتاج على عكس ما يحدث حاليا".

ومن جهة أخرى، حذر الرئيس السابق من "تغيير مسار الانتخابات المقبلة على غرار ما حدث في 2020"، في إشارة إلى ادعاءاته المستمرة بحدوث تزوير في الانتخابات التي فاز بها بايدن.

ومن المقرر أن يسافر ترامب إلى كولومبيا في ساوث كارولينا في وقت لاحق من السبت، حيث سيكشف عن فريق قيادته في الولاية.