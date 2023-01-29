وسارعت فرق الطوارئ إلى الموقع في منطقة بيندكت كانيون في لوس أنجلوس ليلا، حيث عثر على 3 قتلى داخل مركبة كانت متوقفة في الخارج.

ويخضع 4 أشخاص آخرين للعلاج في مستشفى، من بينهم اثنان إصاباتهما خطيرة.

ووقع الحادث في أعقاب عمليتي إطلاق نار أسفرتا عن سقوط 18 قتيلا في كاليفورنيا.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" نقلا عن المحققين، أن الهجوم وقع في "منزل يتم تأجيره لفترات قصيرة".

وأفادت الشرطة عن وجود تجمع من نوع ما في المكان.

وقال بروس بوريهان من قسم شرطة لوس أنجلوس للصحفيين: "استخدمنا صفة تجمع إلى أن نتمكن من مقابلة بعض الأشخاص الذين كانوا هنا لتحديد نوع التجمع بدقة".

وأضاف: "يتنقل المحققون من منزل لآخر بحثا عن تسجيلات إضافية التقطتها كاميرات المراقبة، أو أي دليل يمكن أن يساعدنا على تحديد ما حصل وسبب تعرض الضحايا إلى إطلاق نار".