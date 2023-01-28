وقال سلاح الجو في بيان: "كانت الطائرتان في مهمة تدريب روتينية، وأصيب أحد الطيارين الثلاثة بجروح أفضت إلى وفاته، وصدر أمر بإجراء تحقيق لتحديد سبب الحادث".

وأضاف البيان أن الحادث وقع بالقرب من بلدة جواليور بولاية ماديا براديش.

وقال مسؤولون في وقت سابق إن إحدى الطائرتين تحطمت في ولاية ماديا براديش والأخرى في ولاية راجاستان الصحراوية المجاورة.

ولم يحدد سلاح الجو طراز الطائرتين، لكن وسائل إعلام قالت إنهما من طرازي سوخوي-30 وميراج 2000.